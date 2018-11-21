شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 3 درهم، ليواصل بذلك سلسلة التراجعات والتي بدأها السهم منذ منتصف الشهر الحالي، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 2.80 درهم كمستوى اول ثم 2.25 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 3.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.80 وبين مستوى المقاومة هو 3.07 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط