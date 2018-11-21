شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 1.69 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها السهم خلال جلسة الاثنين الماضي، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.65 درهم كمستوى اول ثم 1.50 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.74 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.67 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط