شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات أمس الثلاثاء عند مستوى 0.276 درهم، وذلك بعدما استهل السهم تداولات الجلسة عند مستوى 0.265 درهم، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 0.25 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ ظهور انحراف إيجابي، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 0.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.27 وبين مستوى المقاومة هو 0.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد