شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 2.06 درهم، مسجلا أعلى مستوى 2.11 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا قد يصل الى مستوى الدعم 1.85 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أسفل مستوى 2.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط