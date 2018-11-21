شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك العاملة فى مصر تعاود العمل اليوم بعد إجازة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود البنوك العاملة فى السوق المصرية، وعددها 38 بنكًا، العمل فى تمام الساعة 8:30 صباح اليوم الأربعاء، وسط تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى بالكاش، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية فى أوقات الإجازات والأعياد.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر 2018، بمناسبة المولد النبوى الشريف.