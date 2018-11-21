شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك العاملة فى مصر تعاود العمل اليوم بعد إجازة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود البنوك العاملة فى السوق المصرية، وعددها 38 بنكًا، العمل فى تمام الساعة 8:30 صباح اليوم الأربعاء، وسط تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى بالكاش، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية فى أوقات الإجازات والأعياد.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر 2018، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك العاملة فى مصر تعاود العمل اليوم بعد إجازة المولد النبوى الشريف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .