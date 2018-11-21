شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تختتم تداولات الجلسة على تراجعات بنحو الاثنان بالمائة في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر للجلسة الثانية على التوالي لنشهد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز للأدنى له في ثلاثة أسابيع وانخفاض مؤشر ناسداك المجمع لما دون حاجز السبعة آلاف نقطة لأول مرة في أكثر من ستة أشهر وتراجع داو جونز الصناعي دون حاجز الخمسة وعشرون ألف نقطة من القلق حيال احتمالية ضعف المبيعات في موسم العطلات الأمريكية.

هذا قد قادت أسهم قطاع التجزئة مسيرات الخسائر اليوم الثلاثاء في وول ستريت بالتزامن مع توالي نزيف أسهم قطاع التكنولوجيا بقيادة أسهم عملاق التكنولوجيا فائقة الجودة أبل في ظلال التوقعات بتراجع المبيعات على منتجها الشهري أي-فون على أعتاب انطلاق موسم العطلات الأمريكية بعد غداً الخميس بسبب عطلة عيد الشكر ويوم تداول قصير يوم الجمعة المقبلة، بينما أثقل أيضا نزيف أسعار النفط على أسهم قطاع الطاقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شن نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس هجوماً على الصين يوم الأحد الماضي وفشل التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في القمة التي عقدت في بابوا نيو غينيا في الاتفاق على بيان مشترك لأول مره في تاريخه، وصولاً لرد الخارجية على هجوم بينس، الأمر الذي حد من تفاؤل الأسواق حيال انفراجه للتصعيد التجارية القائم بين واشنطون وبكين والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب يوم الجمعة الماضية عن أماله في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، موضحاً رغبته في التوصل لاتفاق وأنه لم يتم التوصل إلى شيء بعد، ومضيفاً قد تضطر أمريكا إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين، ويأتي ذلك وسط التطلع للقمة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع بنسبة 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2% عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي بنسبة 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع بنسبة 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 2.21% أي بنحو 551.80 نقطة عند مستويات 24,465.64 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.82% أي بنحو 48.84 نقطة ليختتم عند مستويات 2,641.89 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.70% أي بنحو 119.65 ليختتم عند مستويات 6,908.82 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم انخفضت 0.23% لتتداول حالياً عند 1,222.50$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقارنة مع الافتتاحية عند 1,225.30$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.67% إلى مستويات 96.83 موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ السوم ذاته مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 7.01% لتتداول عند 53.19$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 57.20$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 6.59% ليتداول عند 62.39$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 66.79$ للبرميل، لتعكس بذلك أسعار النفط الخام أسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام.