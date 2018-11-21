شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال انلوج ديفيزيس للربع الرابع ومجمل العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة انلوج ديفيزيس اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الرابع ومجمل العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت ارتفاع العائدات خلال الربع الرابع إلى 1,541$ مليون مقابل 1,573$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع 28 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017، كما ارتفعت العائدات لمجمل العام المالي 2018 إلى 6,201$ مليون مقابل 5,108$ مليون خلال العام المالي 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة انلوج ديفيزيس في بورصة ناسداك بنسبة 4.03% أي بنحو 3.45 نقطة إلى مستويات 88.97$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة انلوج ديفيزيس للربع المالي الرابع اتساع صافي الدخل إلي 433.0$ مليون أو 1.15$ للسهم الواحد مقابل 347.7$ مليون أو 0.93$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017، كما اتسع صافي الدخل لمجمل العام المالي 2018 إلى 1,495$ مليون أو 3.97$ للسهم الواحد مقابل 727.3$ مليون أو 2.07$ للسهم الواحد في العام المالي 2017.