شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذرة من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذرة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 20 من آب/أغسطس الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر للذرة عالمياً.

في تمام الساعة 08:45 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذرة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.27% إلى 3.7225$ للبوشل موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 3.7325$ للبوشل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.66% إلى مستويات 96.83 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.2% عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر عن الشهر الماضي 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.

على الصعيد الأخر، فقد كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تقرير عمليات التفتيش على المحاصيل للتصدير والذي أوضح أنه تم فحص 798 ألف طن متري من الذرة خلال الأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر مقابل فحص 1.16 مليون طن متري في الأسبوع السابق ومقارنة بفحص 679 ألف طن متري في نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ بذلك مجمل عمليات التفتيش على محاصيل الذرة المعدة للتصدير للعام التسويقي الذي بداء مع مطلع أيلول/سبتمبر الماضي نحو 11.9 مليون طن مقابل نحو 6.64 في نفس الفترة من العام الماضي.