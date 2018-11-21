شكرا لقرائتكم خبر عن 12.7 مليار قيمة خطابات الضمان المصرفية خلال تسعة شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة خطابات الضمان، التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة بالدولة في جميع القطاعات الاقتصادية إلى 12.7 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2018 وبنمو نسبته 15% مقارنة مع نهاية العام 2017.

وبحسب معطيات التحليل المالي، فإن تواصل النهج الصاعد لمؤشر الضمانات التي يقدمها الجهاز المصرفي لأغلبية القطاعات، يعكس استمرار النمو في الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات وعلى نحو يتوافق مع توقعات الخبراء في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمزيد من نسب النمو خلال العام 2018.

وكان صندوق النقد الدولي توقع بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة 2.9% في عام 2018 الجاري، على أن يرتفع إلى 3.9% في عام 2019 ، وذلك بدعم من الإنفاق الحكومي والمحفزات وتوقعات ارتفاع أسعار النفط بشكل عام.

وتفصيلاً، شهد شهر سبتمبر من العام 2018، زيادة في قيمة خطابات الضمان التي قدمها الجهاز المصرفي للقطاعات وبواقع 500 مليون درهم، ما رفع من إجمالي الرصيد بحسب إحصاءات المصرف المركزي إلى 97.3 مليار درهم مقارنة مع 96.8 مليار درهم في شهر أغسطس من العام ذاته.

ويعد خطاب الضمان بمثابة التزام مكتوب بالدفع، يتم إصداره من بنك المشتري (المستورد) ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل بنك البائع، وبموجب هذا الخطاب يضمن البنك المصدر أن يقوم المشتري بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع.

وعلى المستوى الربعي، يتضح من خلال إحصاءات المصرف المركزي أن الربع الأول من العام 2018 ، شهد قيام البنوك العاملة في الدولة بإصدار خطابات ضمان بقيمة 1.7 مليار درهم، في حين وصلت قيمتها خلال الربع الثاني من العام ذاته إلى نحو 9.5 مليار درهم ما رفع من إجمالي رصيد 95.8 مليار درهم.

(وام)