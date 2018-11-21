الضغوط البيعية وتراجع النفط تهبط بالأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت الأسهم المحلية لعمليات جني أرباح قاسية، وضغوط بيعية على أسهم أخرى، أمس، وتخلت على إثرها مؤشرات الأسواق عن نقاط مقاومة جيدة كانت قد حققتها في جلسات سابقة، في ظل حذر وترقب المتعاملين، تزامناً مع تراجع أسعار النفط، والأسواق العالمية.

جاء ذلك في وقت أعلنت شركة «دريك آند سكل»، أنها على تواصل مع سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية لإعادة تداول أسهمها في السوق، من دون إعطاء أي توضيحات للمستثمرين عن توقيت عودة السهم للتداول.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي أكبر وتيرة هبوط يومية في خمسة أشهر بنسبة 1.75% متخلياً عن 5000 نقطة، فيما نزل مؤشر دبي 1.21% وسط تراجع معظم المؤشرات القطاعية في السوقين.

ووصلت السيولة الكلية في الأسواق إلى 384.82 مليون سهم، منها 151.35 مليون درهم في دبي، و233.47 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 162.93 مليون سهم، توزعت بواقع 118.17 مليون سهم في دبي، و44.76 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وجاء ذلك من خلال 3861 صفقة.

هبط مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2750.14 نقطة، متأثراً بتراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع الخدمات الذي ارتفع هامشياً.

ونزل قطاع العقار بنسبة 1.48% بعد تراجع إعمار العقارية 1.64% وداماك 2.83% وإعمار للتطوير 2.63% وإعمار مولز 0.52%، بينما ارتفع سهما أرابتك والاتحاد العقارية 1.36% و1.67% على التوالي.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1% نتيجة هبوط سهم دبي الإسلامي 0.19% والإمارات دبي الوطني 2.05%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.06% بعد انخفاض سهم دبي للاستثمار 1.38% وشعاع كابيتال 0.95%.

وتراجع قطاع النقل 1.57% بعد تراجع العربية للطيران 0.95% وأرامكس 2.33%.

من جانبه، تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 4990.76 نقطة، متأثراً بتراجع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة، وكان أكثرها تراجعاً قطاع الطاقة بنسبة 2.62%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.6% مع نزول سهم أبوظبي الأول 2.16% وأبوظبي التجاري 0.12%.

كما هبط قطاع العقار بنسبة 1.86% نتيجة هبوط سهم الدار 1.74% وإشراق 0.34%، فيما تراجع قطاع الاتصالات 2.2% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة نتيجة هبوط سهم دانة غاز 3.64% وطاقة بنسبة 0.96% وأدنوك للتوزيع 1.26%.

وتصدر سهم مصرف عجمان التداولات في دبي، بقيمة 38.47 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.61% مغلقاً عند 0.95 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 34.17 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.64% إلى 4.79 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات ب15 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.19% إلى 5.34 درهم.

وفي سوق أبوظبي، واصل سهم أبوظبي الأول، حصد أعلى التداولات بقيمة 133.25 مليون درهم، ونزل 2.16% إلى 14.48 درهم، تبعه سهم اتصالات بسيولة قدرها 29 مليون درهم، وهبط بنسبة 2.2% إلى 16.92 درهم، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات قرب 27 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.65% إلى 4.18 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم الاتحاد العقارية بدبي، مرتفعاً بنسبة 1.67% عند 0.61 درهم، في المقابل، سجل سهم آن ديجيتال سيرفسس، التراجع الأكثر بنسبة 3.38% وأغلق عند 0.26 درهم.

وعلى صعيد أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم الجرافات البحرية، وزاد بالحد الأعلى المسموح به 15% وأغلق عند 3.45 درهم، في المقابل، سجل سهم البنك التجاري الدولي، الانخفاض الأكثر بنسبة 8.64% إلى 0.73 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 25.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 18.14 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و7.17 مليون درهم محصلة بيع العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 25.3 مليون درهم، توزعت بواقع 16.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و8.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، على أسهم شركات أبوظبي الأول وجي إف إتش واتصالات وأدنوك للتوزيع وبنك دبي الإسلامي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات مصرف عجمان وإعمار العقارية ودانة غاز.

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 27 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و17.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27 مليوناً محصلة بيع، منها 9.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و17.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي.