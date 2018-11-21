شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الإمارة تناقش العمل الابتكاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ورشة عمل تحت عنوان: «تصميم نموذج العمل الابتكاري»، قدمها الدكتور عبدالله العوضي؛ وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكل من أكاديمية دبي لريادة الأعمال وغرفة عجمان ومركز عجمان.
وتناولت ورشة العمل التي حضرها عدد من رواد الأعمال المواطنين في الإمارة، أحدث المفاهيم في تأسيس وإدارة المشاريع، والآليات المبتكرة في تصميم نماذج الأعمال، وقد أوضح العوضي أن نجاح المشروع يبدأ من اختيار الفكرة وضمان مواءمتها لاحتياجات السوق، وأشار إلى ضرورة أن يتضمن المشروع قيمة مضافة للعملاء، كما يتعين على رائد الأعمال دراسة كل الجوانب المالية للمشروع وتبني الأسس المحاسبية السليمة، وتم استعراض آليات مبتكرة في تصميم وتشغيل الأعمال، وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من الحضور، والقيام بتطبيقات عملية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لرواد الأعمال.
وقالت عائشة أحمد كاجور، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تواصل اقتصادية عجمان جهودها في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط المواطنين، كما تسعى لتطوير مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وترسيخ ممارسات الابتكار والإبداع بما يدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية، ويعزز مسيرة ريادة الأعمال؛ وذلك من خلال تقديم جملة من الخدمات والامتيازات لرواد الأعمال الشباب، وتأهيلهم عبر سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل».
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