«غرفة أبوظبي» تدرس فرص التعاون مع رواد أعمال صينيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس في مقرها، اجتماعاً تجارياً مع نخبة من رواد الأعمال الصينيين من مدينة شينزين بالصين، وذلك بهدف الاطلاع على أهم مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات، وإتاحة فرص التعرف على التجارب العملية في ريادة الأعمال لدى الجانبين.

شهد الاجتماع من جانب الغرفة إبراهيم الخاجة وريد حمد الشرياني الظاهري عضوا مجلس إدارة الغرفة وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وعدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، كما شهد الاجتماع الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، ومن الجانب الصيني حضرت يو جيان الرئيس التنفيذي لرابطة رواد الأعمال في مدينة شينزين بالصين، وعدد 15 شركة صينية وعضو اتحاد الشركات في شينزين، يمثلون قطاعات تجارية رائدة.

وأكد إبراهيم الخاجة في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، قد وصل لمراحل متقدمة كما حقق تطوراً متنامياً، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول غير النفطي للصين كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، مشيراً إلى اهتمام الجانبين بتعزيز دور القطاع الخاص وتعميق التعاون الاقتصادي بينهما.