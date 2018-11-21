الأسهم الأمريكية تمحو مكاسب 2018.. و«التقنية» تخسر تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت موجات البيع الأخيرة والهزات التي تعرضت لها المؤشرات في «وول ستريت» خلال الشهرين الأخيرين في القضاء على أرباح الأسهم التي حققتها خلال عام 2018. وتراجع مؤشر داو جونز 400 نقطة متأثراً بتراجع أداء شركات التجزئة ليفقد كامل أرباحه منذ بداية العام. أما مؤشر «إس أند بي 500» فتكبد 1.2% عند الافتتاح صباح أمس الثلاثاء ليقترب من أدنى مستوى بدأ به العام وهو 2756 نقطة.

وقادت أسهم التقنية القطاعات الأخرى نحو المزيد من الخسائر بما أثار موجة سخط في أوساط المستثمرين حول شركات القطاع وتساؤلات عما إذا كانت طفرة التقنية قد بدأت في التلاشي بعد أن مضى عليها عشر سنوات.

كان مؤشر ناسداك قد تراجع في تداولات الإثنين 2.4% أضيفت إلى خسارة سابقة بنسبة 3% لتذهب بكامل أرباح المؤشر لعام 2018.

وبلغت خسائر شركات التقنية العملاقة «فانج» نتيجة موجة البيع الأخيرة 945 مليار دولار لتصل خسائرها إلى 20% عن أعلى مستوى بلغته،وتراجع سهم بعضها 5% عند الافتتاح أمس الثلاثاء.وبعد سباق كل من «أبل» و«أمازون» نحو التريليون دولار كقيمة سوقية، يتخلى المستثمرون اليوم عن أسهمهما.

على الصعيد الأوروبي، قادت شركات التكنولوجيا الأسهم للهبوط جراء القلق بعد هبوط أسهم «أبل» في «وول ستريت» ونزل مؤشر القطاع 1.7 % ليسجل أقل مستوى منذ 28 فبراير/ شباط 2017 مع تضرر أسهم الشركات التي تورد الرقائق ل«أبل».

وكانت أسهم موردي «أبل» من بين الأسوأ أداء، مع انخفاض سهم «إس.تي ميكروالكترونيكس» 3 % و«إنفنيون» 3 % ونزل سهم «إيه.إم.إس» بالنسبة ذاتها.

وفقد القطاع عرشه كأفضل القطاعات أداء في أوروبا وهو متراجع 8 % منذ بداية العام متخلفا عن قطاعات من بينها النفط والرعاية‭ ‬الصحية والإعلام والمرافق.

وهبط مؤشر يورو ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 % وفقد مؤشر دامس الألماني 0.7 % وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 %.

واستمر الضغط على أسهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو بعد أن هوت 8.4 % عقب توقيف رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن. ونزل السهم أمس 1.3 %.

وأغلق نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء منخفضا عند أقل مستوى في 3 أسابيع بعد توقيف رئيس مجلس إدارة نيسان كارلوس غصن إذ أدى هبوط الأسهم على مؤشر ناسداك في الولايات المتحدة إلى نزول أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، في حين هوى سهم «نيسان موتور» بعد أنباء القبض على غصن.

وتراجع نيكاي 1.1 % ليغلق عند 21583.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ 31 أكتوبر /تشرين الأول.

وكان سهم «نيسان موتور» الأكثر تداولا من حيث قيمة التداولات وهوى 5.5 % ليغلق عند 950.7 ين، وهو أقل مستوى منذ أغسطس /آب 2016.

وهبط سهم «نيسان شاتاي» الشركة الموردة ل«نيسان» 2.5 % ووكيلها «نيسان طوكيو سيلز هولدنجز» 4.1 %.

كما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز»، وهي عضو في التحالف الفرنسي الياباني لصناعة السيارات، بنسبة 6.9 %.

وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.7 % لينهي الجلسة عند 1625.67 نقطة.

(وكالات)