«قمة البرج» تكشف عن تركيب جديد لـ «أجنحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «قمة البرج، برج خليفة»، أعلى منصة مشاهدة في العالم، لأول مرة في دبي عن التركيب الفني الجديد ل «أجنحة» الذي يعتبر واحداً من أكثر الأعمال ظهوراً في صور «إنستجرام» على المستوى العالمي، وهو من إبداع الفنانة الشهيرة كوليت ميلر.

وعلى خلفية الألواح الزجاجية للطابقين 124 و125، يظهر مشروع «أجنحة» المرسوم باليد للمرة الأولى في المنطقة، وبفضل واجهة البرج، يمنح التركيب الفني الزائر «أجنحة» على خلفية مذهلة يرسمها الأفق العمراني لمدينة دبي.

وقامت كوليت ميلر برسم هذا العمل في 2012 في شوارع مدينة لوس أنجلوس، لينتشر بعد ذلك إلى كافة أنحاء العالم، حيث قامت برسم الأجنحة في كينيا وأستراليا وإنجلترا واليابان والصين وأوروبا وكوبا والمكسيك.