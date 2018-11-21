15723 شركة جديدة في دبي خلال 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

يواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين مدن العالم، وقد شهدت ال 10 شهور الأولى من العام الجاري ترخيص 15723 شركة جديدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تجديد ترخيص أكثر من 93157 شركة.

تعكس هذه الأرقام توجه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة، كما تعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي، ويؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

تنوع الرخص

تنوعت الرخص الصادرة ما بين رخص تجارية وسياحية وصناعية ومهنية؛ حيث شكلت الرخص التجارية الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة بنسبة تزيد على 60%، كما شهدت الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نمواً في الشركات الصناعية والسياحية الداخلة إلى سوق الإمارة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

كما تظهر النتائج ارتفاعاً واضحاً في ثقة الشركات ورجال الأعمال بالبيئة الاقتصادية في الإمارة، وتحديداً بعد الحوافز والمبادرات، التي أطلقتها دبي خلال العام الجاري؛ لتحفيز بيئة الأعمال، كما يرجع ذلك أيضاً إلى المبادرات المتنوعة في الإمارة إلى جانب عوامل أخرى؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية في دبي وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، ما يعزز اختيار الإمارة كوجهة مثالية للبدء في ممارسة الأعمال.

​​وتوفر دبي كافة أشكال الدعم والخدمات المساندة إلى جميع الشركات العالمية الفردية ومتعددة الجنسيات؛ حيث تتعدد قطاعات الأعمال؛ لتشكل خيارات متنوعة للمستثمرين الطامحين لتحقيق أفضل الإيرادات ونتائج الأعمال، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي تستطيع الاعتماد على الصناعات والأعمال الرائدة مثل شركات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبيئية.

كما تضم الإمارة مزايا متعددة أبرزها الإبداع والابتكار والإلهام، وكلها عوامل رئيسية وحجر أساس في نجاحات​ الإمارة في الماضي والركائز الأساسية للتنمية المستقبلية مع تعزيز ثقافة الريادة في الأبحاث والمشاريع التطويرية الرائدة بما يضمن ليس فقط وجهة مفضلة ورائدة على مستوى الشرق الأوسط؛ ولكن أيضاً قاعدة عالمية للعلم والمعرفة.

وتعتمد دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية عالية الجودة؛ لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة والعمل الدؤوب؛ لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة؛ لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة ومدينة ذكية ومستدامة ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي، وتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.

21.8 مليار درهم

وبحسب مرصد دبي للاستثمار الأجنبي استقطبت الإمارة استثمارات بقيمة 21.8 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تم استقطابها في ذات الفترة 318 مشروعاً استثمارياً جديداً، وبذلك نجحت دبي في زيادة عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتزامن مع تنويع القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة دبي 2021.

وكانت دبي سباقة بإعلانها منتصف إبريل الماضي، لحزمة حوافز اقتصادية في دبي، شملت تخصيص 20 % من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث أنظمة سياحة العائلات بكلفة منخفضة عبر نظام «تايم شير»، وتطوير قانون الرهن العقاري، وإشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي، عبر مجلس جديد لهم.

4 مبادرات

أكدت اقتصادية دبي أن أكثر من 25 ألف شركة استفادت من 4 مبادرات أطلقتها اقتصادية دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار، حيث تم جذب 88 شركة أجنبية جديدة إلى دبي، وإعفاء 1200 شركة من غرامات التأخير في تجديد الرخصة، إضافة إلى إعفاء 3400 شركة من 4192 مخالفة بين شهر إبريل لغاية 31 سبتمبر الماضي، وتم تقسيط رسوم وتسهيل إجراءات بدء أعمال 800 مشروع استثمار أجنبي جديد إلى دبي، فضلاً عن تسجيل 8958 منشأة أعمال جديدة خلال 6 أشهر من إطلاق المبادرات التحفيزية، ودعم الشراء المحلي.