«غرفة عجمان» تبحث التكامل الاقتصادي مع اتحاد الغرف العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وشاهين علي شاهين، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية، بحضور حمد بن راشد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، وذلك بمقر الغرفة.

وأكد عبدالله المويجعي حرص غرفة عجمان على تعزيز تواصلها مع الاتحاد العام للغرف العربية، والمشاركة في مختلف اللقاءات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، مشيداً بجهود اتحاد الغرف العربية ودوره الرائد في الربط بين كافة غرف التجارة والصناعة العربية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤسسات القطاع الخاص ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وأكد اللقاء ضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاستفادة من تنوع المقومات المتنوعة والفرص المتاحة.

وأكد الحضور أهمية التعاون في بحث ملفات تدعم التعاون والشراكة الفعالة بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب لزيادة التبادل التجاري فيما بين الدول العربية.

وناقش اللقاء المشترك أهمية تنفيذ الفعاليات والمعارض المتخصصة بمشاركة الشركات والمؤسسات من الدول العربية والاستفادة من الأسواق العالمية لضمان نمو واستمرارية أعضاء الغرف العربية في كافة المجالات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة تحت مظلة اتحاد الغرف العربية لتوفر الإحصائيات التي تُمكن رجال الأعمال من التعرف إلى أهم الفرص المتاحة وجذب الاستثمارات لها.

واطلع الوفد على حاضنة الأعمال «ريجس» في مبنى غرفة عجمان والتي تقدم حلولاً مكتبية لرواد ورائدات الأعمال وتوفر بيئة محفزة لأعمالهم وتطوير شركاتهم.وفي ختام اللقاء وجه محمد عبده سعيد الشكر لغرفة عجمان على حفاوة الاستقبال مشيداً بدور غرفة عجمان وحرصها على التواصل الفعال تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات مع اتحاد الغرف العربية. وقدم عبدالله المويجعي درع الغرفة التذكارية إلى محمد عبده سعيد.