تفاصيل جديدة عن بنزين «إكسترا 95».. تعرف عليها

اليوم الجديد - طارق بهجات تستعد محطات "تموين السيارات" لاستقبال الطرح الجديد من بنزين "إكسترا 95 " ديسمبر المقبل، والذي تعول عليه وزارة البترول في تقليل حجم الاستهلاك لمحركات السيارات وتخفيض نسبة التلوث. وعزا مصدر مسئول بوزارة البترول طرح هذا الصنف من البنزين الجديد، على أنه سيكون ذا تركيبة جديدة ومحسّنة من حيث نسبة الرصاص والأوكتان، كما سيراعي معدلات الاحتراق داخل محركات السيارات والمركبات، وبالتالي سيحد من معدل استهلاك الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 20%، مقارنة بالأصناف الأخرى من الوقود رغم ارتفاع تكلفة الليتر الواحد،...

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