تعرف علي أسعار الذهب اليوم

الموجز - كتبت - شرين طه سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تراجعا بقيمة جنيه واحد، استمرارا لموجة التراجع بالأسعار العالمية . أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18: 523 جنيها عيار 21: 611 جنيها عيار 24: 698 جنيها الجنيه الذهب: 4888 جنيها السعر العالمي: 1223 دولارا

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