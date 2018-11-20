شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُغرم مشتبه بهم وتُحيلهم للنيابة العامة لمخالفة النظام واللوائح التنفيذية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق عن ورود بلاغ من مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن الاشتباه بقيام عدد من الأشخاص؛ بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية.

وأشار بيان الهيئة، لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إلى أن هؤلاء الأشخاص هم كلٌ من: (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن دحيم، وأحمد بن عبدالله بن حمد العثمان، وأنس بن صالح بن إبراهيم العمود، وعبدالعزيز بن علي بن محمد العنزان، وعدي بن بدر بن محمد البدر).

واستكملت الهيئة الإجراءات اللازمة في شأن الاشتباه بإحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم عدد من شركات قطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة.

وتتضمن الشركات، الواردة بالبيان، كل من ملاذ للتأمين التعاوني، الإنماء طوكيو مارين، الصقر للتأمين التعاوني، الأهلي للتكافل، الراجحي للتأمين التعاوني، ولاء للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، بروج للتأمين التعاوني، وإتحاد الخليج للتأمين التعاوني؛ وذلك خلال الفترة من 5 يناير 2015 إلى 18 يناير 2017.

وبناءً عليه أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم.

وتمثلت تلك القرارات في فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره 190 ألف ريال، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمـالي قدره 182.2ألف ريال.

كذلك يُمنع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.