شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية لينجح بتحقيق هدفنا الأول 54.75 ويتجاوزه ليتجه نحو هدفنا التالي 51.46، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 57.46 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

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