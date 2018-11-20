شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية اليوم، ليبقى مستقراً فوق 1220.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 1238.30 بشكل رئيسي، في حين يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 1208.40.

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