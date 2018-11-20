شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل زوج اليورو مقابل الدولار بالثبات فوق مستوى 1.1443 ليتداول بسلبية قوية ويتحرك حول 1.1360 الآن، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 1.1300، والذي يمثل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.1181 كمحطة رئيسية تالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .