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شكرا لقرائتكم خبر عن تارجت تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تارجت اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت ارتفاع مجمل العائدات إلى ما قيمته 17.82$ مليار مقابل 16.87$ مليار خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
في تمام الساعة 08:42 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة تارجت في نيويورك بنسبة 10.23% أي بنحو 7.89 نقطة إلى مستويات 69.25$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب محافظة الشركة على توقعاتها بتحقيق صافي أرباح ما بين 5.30$ و5.50$ للسهم الواحد خلال مجمل العام المالي 2018.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة تارجت للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي دخل إلى ما قيمته 622$ مليون أي 1.17$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 478$ مليون أي 0.87$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
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