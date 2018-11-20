شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى لها منذ السابع من هذا الشهر عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:53 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.85% لتتداول حالياً عند 14.28$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.40$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.68% إلى مستويات 96.85 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.2% عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر عن الشهر الماضي 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.