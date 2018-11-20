شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار خام نيمكس وخام برنت بأكثر من ستة بالمائة لتمحي مكاسب العام ولتعكس أسوء أداء لها في أكثر من ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجع خام نيمكس للأدنى له منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وانخفاض خام برنت للأدنى له منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وبالتزامن مع فعليات الاجتماع الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها.

في تمام الساعة 06:30 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نيمكس تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 6.38% لتتداول حالياً عند 53.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.20$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم كانون الثاني/يناير القادم 7.10% لتتداول عند 62.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.79$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.68% إلى مستويات 96.84 موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.2% عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر عن الشهر الماضي 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بعض التقرير التي تطرقت إلى أن كوريا الشمالية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب في مطلع الأسبوع الجاري عن أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سوف يتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل في فينا مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وجاء ذلك مخالفاً للتوقعات والتقرير التي تطرقت لعزم المنظمة وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، نوه رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أيضا بالأمس لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لإيران جاءت بصور فاقت توقعات الأسواق، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وأن أيضا الإنتاج النفطي الصخري المرتفع في الولايات المتحدة ساهم في انخفاض أسعار النفط.

ويذكر أن وزير الاقتصاد الروسي نوه يوم الخميس الماضي لكون أسعار النفط قد تنخفض أكثر من ذلك على المدى القصير مع أفادته بأن الأوضاع قد تبدوا أكثر استقراراً في المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أن انخفاض الأسعار يرجع إلى هدوء المخاوف حيال حدوث نقص بالمعروض النفطي وتوقع حدوث تخمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تباطؤ الطلب وقرب انقضاء اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لخفض الإنتاج.

هذا وقد أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخراً ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً الأعلى له على الإطلاق.

ونود الإشارة، لكون استأنف نزيف أسعار العقود الآجلة للنفط وتحقيقها لأسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام، ويأتي مع تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك على احتواء والحد من فائض العروض النفطي بالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية خلال الآونة الأخيرة.

ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء الأسعار، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 888 منصة لتعكس أعلى مستوى للمنصات منذ آذار/مارس من عام 2015.