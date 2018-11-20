شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تواصل انخفاضها إلى دون 4500 دولار فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت عملة بتكوين ما يزيد على 7.5 % اليوم الثلاثاء، إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة فى العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع.

ويجرى تداول بتكوين حاليا عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها فى بورصة بتستامب منذ أكتوبر 2017.