شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 12 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ السابع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.19% لتتداول حالياً عند 843.33$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوع بالمقارنة مع الافتتاحية عند 853.50$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 96.50 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع بنسبة 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2% عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي بنسبة 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع بنسبة 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.