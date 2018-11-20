شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى لها منذ 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:08 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 1,226.10$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ السابع من هذا الشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,225.30$ للأونصة، بينما مؤشر الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 96.49 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع بنسبة 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2% عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي بنسبة 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع بنسبة 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.

هذا وقد ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الاثنين بواقع 1.18 طن متري إلى إجمالي 760.86 طن متري. ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب أنهت الشهر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996، مع ارتفاعها في تشرين الأول/أكتوبر لأول مرة في سبعة أشهر.