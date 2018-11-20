شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تطلق 8 مشاريع جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت وزارة الإسكان السعودية ممثلة ببرنامج "سكني" 8 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت "أخبار اليوم" فإن تلك المشاريع ستوفر 13.60 ألف وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء متنوعة، وذلك في أربعة مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة في مدينة الرياض هي "سهيل الرياض" و"نبض قيران"، و"شمس الديار" إذ يوفر الأول 3814 وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وسلمت الوزارة أمس ممثلة ببرنامج "سكني" عددا من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج في ستة مدن جديدة، والذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية.

وكشفت الوزارة في مطلع الشهر الجاري عن توفيرها 13.79 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين في منطقة حائل، وذلك من خلال برنامج "سكني" الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يشار إلى أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" توفير 1151 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشروعين لوزارة الإسكان في مدينة حائل ومحافظة الشنان.

وبلغ عدد الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، 182 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يصل الرقم بعد إعلان الدفعة المقبلة إلى 70% من الرقم المستهدف لعام 2018، والبالغ 300 ألف منتج سكني وتمويلي.