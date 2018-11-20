أرامكو : تقرير “وول ستريت جورنال” حول السندات عار من الصحة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:21 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م

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اطّلعت أرامكو السعودية على تقرير صحيفة وول ستريتجورنال بشأن إصدارٍ محتملٍ للسندات، وتشير الشركة إلى أن هذا التقرير عار من الصحة.

وقالت الشركة أنها تتابع بصورة فاعلة إستراتيجيتها لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمار بشكل أكبر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، والبتروكيميائيات بشكلٍ خاص، ويشمل ذلك المناقشات الجارية مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالاستحواذ علىحصة إستراتيجية محتملة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما تجري حاليًا دراسة جميع خيارات التمويل، بما في ذلك إصدار السندات. وستعلن الشركة عن أيّ إفصاحات ذات علاقة متى كان ذلك مناسبًا.