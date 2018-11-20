بالأسعار والصور| تخفيضات 50 % من "كارفور" على "الشاشات والهواتف واللاب توب" في البلاك فرايداي

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كتب: ضياء السقا
أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات على الشاشات والهواتف واللاب توب، بمناسبة البلاك فرايداي.
وأكدت إدارة كارفور أن العروض تصل إلي 50%، وتستمر حتى 25 نوفمبر، بجميع الفروع.
وفيما يلي العروض:
عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta
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