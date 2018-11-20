شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو": ليس لدينا أي نية لإصدار سندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركة أرامكو السعودية ما ورد بتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال صدر مؤخراً بشأن إصدار محتمل لسندات.

وأكدت أنها تجري حالياً دراسة جميع خيارات التمويل، بما في ذلك إصدار السندات، بحسب العربية نت.

وقالت إنها تسعى حاليا لتعزيز محفظتها الاستثمارية وذلك بما يشمل المناقشات الجارية مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة محتملة في شركة "سابك".

وكانت مصادر قد كشفت في منتصف يوليو الماضي عن تولي بنكي "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" مهمة المشورة في تلك الصفقة.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.