شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم" تسعى لجمع 200 مليون دولار من مستثمرين صينيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "كريم" المتخصصة بمجال تأجير السيارات وخدماتها والتي تتخذ دبي مقرا لها، أنها تدرس جمع ما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار من مستثمرين صينيين.

وسيقدم المشورة لشركة كريم للحصول على تلك المبالغ بنك الاستثمار تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن، بحسب وكالة رويترز.

وأطقت "كريم" أمس برنامجاً جديداً يتيح للمواطنين الإماراتيين تسجيل مركباتهم في منصتها وقيادة المركبات الخاصة برحلات أجرة لتوفير فرص دخل من خلالها.

وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول تمتد من شمال أفريقيا إلى باكستان، وهي رائدة في معظمها، وأكبر سوق لها هو السعودية.

ونفى باسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة "كريم" وهي الشركة التي تأسست في 2012 وتتخذ من دبي مقرا، اندماج شركته مع شركة "أوبر" الأمريكية.