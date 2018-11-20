شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك آند سكل" تؤكد تعاونها مع سوق دبي لإعادة التداول على أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دريك آند سكل" عن تواصلها وتعاونها المستمر مع سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة التداول على أسهمها، وذلك بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الجارية وتقديم أي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً ستعمل مع الطواقم الاستشارية ذات الخبرة والاختصاص التي عينتها الشركة على وضع خطة شاملة لإعادة الهيكلة.

وقالت الشركة، إن هذه الخطة ترتكز على جهود إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة التي بدأتها والتي ستستمر خلال العام الجاري 2018 والعام المُقبل 2019.

وتهدف الشركة من هذه الخطة إلى إعادة الشركة إلى مسار الاستقرار وتحقيق الربحية والنمو على المدى الطويل، بالإضافة لمراعاة حقوق جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالشركة.

وكان سوق دبي المالي قد قرر تعليق إدراج أسهم الشركة من التداول في السوق حتى إشعار آخر، اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري.

وأفاد السوق، في بيان له الخميس الماضي، بأن الإيقاف يأتي استناداً لنصوص المواد (20/1) و(20/2/ج) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.

وجدير بالذكر أن دريك آند سكل قامت بتعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً.

وكان مجلس إدارة "دريك آند سكل إنترناشيونال" قد أقر في 22 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة بعدما صوّت المساهمون خلال الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 4 أكتوبر الماضي على قرار استمرار الشركة في مواصلة نشاطها.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وسجلت الشركة خسائر من إيرادات عقودها مع العملاء خلال الربع الثالث بلغت 9.4 مليون درهم مقابل تحقيق إيرادات بلغت 590.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.