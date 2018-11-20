شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الكثيري" تفوز بعقد تأمين مصدات خرسانية لـ "القوات الجوية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن ترسية مشروع مع وزارة الدفاع - القوات الجوية الملكية السعودية، بقيمة تعاقد بلغت 10.4 مليون ريال، على شركة مساندة الإمداد المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 90 يوماً من تاريخ استلام الموقع.

ونوهت الشركة إلى أن المشروع، المتوقع توقيعه في 6 ديسمبر المُقبل، سيكون بغرض تأمين مصدات خرسانية للقوات الجوية، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته ارتفعت أرباح الشركة إلى 7.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في أغسطس الماضي، زيادة رأس المال بنسبة 20% ليرتفع من 31.395 مليون ريال، إلى 37.674 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.