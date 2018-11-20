شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف التشغيلية يقود أرباح "مكة للإنشاء" للارتفاع 5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحقيقها ارتفاعا في الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 29-1-1440 هـ، بنسبة 5.1%.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 82 مليون ريال مقابل 78 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 1439 هـ.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة التشغيل بالفندق والأبراج بنسبة أكبر من انخفاض الإيرادات وكذلك انخفاض بعض بنود المصاريف العمومية والإدارية مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 85 مليون ريال مقابل 80 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 29-1-1439 هـ.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 144 مليون ريال مقابل 149 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.4%.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 29-1-1440هـ بنسبة 16.6% إلى 201 مليون ريال مقابل 241 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 1439 هـ.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح خلال النصف الأول المنتهي في 29-10-1439 هـ بلغ 118 مليون ريال مقابل 162 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 1438.