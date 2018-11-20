شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الباحة" المتراكمة تتراجع إلى 20% من رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 35.4 مليون ريال، وذلك بنسبة 19.979% من رأسمال الشركة كما في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي لانخفاض خسائر الشركة يعود إلى تحقيقها أرباحا من نشاطها التجاري.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 381.1 ألف ريال بالربع الثالث من العام الحالي مقابل صافي خسارة بلغ 259.5 ألف ريال في الربع المقابل من العام 2017، مُشيرة إلى أن تحقيق الأرباح يعود بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات بسبب الشركات التابعة.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 2.3 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل إيرادات بلغت 357.5 ألف ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى نحو آخر، زادت خسائر الشركة بنسبة 1672% إلى 10.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 581 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.