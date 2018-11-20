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شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.93% بما يعادل -0.91 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، متخطياً بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 97.94 ، ليستهدف مستوى المقاومة 106.21 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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