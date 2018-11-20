شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يعزز من مكاسبه – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 76.51 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل 0.26 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 80.86 ، ليستهدف مستوى الدعم 76.51 من جديد .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه