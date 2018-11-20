شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بآخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -0.77 نقطة . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 113.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة 119.69 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده

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