شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.25 نقطة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 65.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 70.97 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده

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