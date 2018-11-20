شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه بآخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.04% بما يعادل -1.26 نقطة ، في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 114.09، طيلة ثبات المقاومة 125.06.

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط