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شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه بآخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.04% بما يعادل -1.26 نقطة ، في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 114.09، طيلة ثبات المقاومة 125.06.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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