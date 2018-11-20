شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، لينجح بتخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 0.67 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خصة في حالة اختراقه للمقاومة 44.61 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 45.81 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد