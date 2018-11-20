- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، لينجح بتخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 0.67 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خصة في حالة اختراقه للمقاومة 44.61 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 45.81 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .