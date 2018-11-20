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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 187.37 ، جاء انخفاض السهم الأخير كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -0.87 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد عل ىالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 187.37 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 192.94 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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