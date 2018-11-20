شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.28 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 46.40 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 43.06 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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