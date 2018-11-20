شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.21% بما يعادل 0.20 نقطة ، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، ليحاول السهم من جديد التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 9.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.09 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد