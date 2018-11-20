شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر خلال تلك الجلسة عند 366.75 ، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه إلى خسائر ، ليسجل انخفاضاً بلغ نسبته -0.24% بما يعادل -0.84 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 326.67 ، ليستهدف مستوى المقاومة 387.46 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده