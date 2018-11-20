الان تتابع 8 معلومات عن مشروع “أمالا” تجيب عن كل أسئلتك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في تبوك، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع و رئيس المجلس التأسيسي لمشروع “أمالا”، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ “أمالا”.

واطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية.

واشتمل العرض على المخطط العام لـ “أمالا” الذي اعتمد مؤخراً من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

وإليكم 8 أسئلة وإجابتها توضح لكم كامل تفاصيل المشروع.

1. كيف ينسجم “أمالا” مع رؤية المملكة 2030؟

من المتوقع أن يصبح “أمالا” محركا مهما للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ومحفرا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم تنويع صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، مع تعزيز الحفاظ على الثقافة والحفاظ على البيئة والاستدامة، ومن المستهدف توفير حوالي 22 ألف فرصة عمل في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى الفرص التي تم توفيرها في مجالي الإنشاءات والصناعات الفرعية.

2. ما هي أسباب تميز مشروع “أمالا”

أمالا هي وجهة سياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر تهدف إلى إرساء مفهوم جديد كليا للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصخة والعلاج، وتقديم خدمات نوعية وحصرية وفق أفضل المعايير العالمية وفي منطقة واحدة. و سوف توفر أمالا المرافق والخدمات للضيوف لتشكيل تجربة فاخرة خاصة بهم. وسوف تحتفل بالفنون والثقافة والأزياء والصحة والرياضة ، مما يوفر لكل ضيف نمط حياة حسب الطلب من اختياره.

وينضم مشروع أمالا إلى مجموعة البحر الأحمر والتي تضم مشروعي نيوم” و” البحر الأحمر”. وتهدف جميع المشاريع القائمة على البحر الأحمر إلى تحقيق التكامل معا، فهي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بفضل عروضها المتنوعة، وبالطبع، المناطق التجارية والصناعية المستقبلية التي تحتضنها.

3. كيف ينافس “أمالا” الوجهات الترفيهية العالمية؟

يوفر أمالا أجواء مثالية ويمتاز بمناخ معتدل على مدار العام، ويحتل موقعا مركزيا بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يساهم في الارتقاء بمفهوم الفخامة إلى مستوى غير مسبوق عبر توفير باقة من التجارب العصرية الفريدة.

يقوم أمالا” على 3 ركائز أساسية هي: الصحة والنقاهة والرياضة، الفن والثقافة، والبحر والشمس وأسلوب الحياة. ويتم تطوير كل من هذه الركائز بما ينسجم مع معايير عالمية حقيقية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما تمتاز أمالا بتنوع عروضها التراثية والطبيعية، حيث يتيح للضيوف زيارة مواقع تاريخية مذهلة مثل مدائن صالح” والعلا، عدا عن فرصة استكشاف الشعاب المرجانية الفريدة للبحر الأحمر والتي تعد واحدة من أقدم المنظومات البيئية في العالم التي لا ترال تحتفظ بجمالها الفطري.

4. من هم زوار الوجهة؟

من المتوقع أن يصبح مشروع أمالا وجهة للزوار من مختلف أنحاء العالم، ومقصدا سياحيا مفضلا للمسافرين الباحثين عن تجرية سياحية فاخرة متركزة حول النقاهة والصحة والعلاج من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، نظرا لسهولة الوصول إليه وموقعه الفريد والهادئ، وحصرية وتنوع الخيارات المتوفرة فيه. وسيحتضن المشروع مرسى لاستقطاب الرحلات البحرية على مدار العام وبالتالي سيجعلها وجهة مثلى لمحبي الرحلات البحرية. علاوة على ذلك، يوفر أمالا خيارات مخصصة تناسب ذوق كل ضيف على حدة. ونتوقع أن تسهم هذه الوجهة في تعزيز السياحة الداخلية للمملكة، وخاصة مع المساعي الحالية ل “رؤية المملكة العربية السعودية 2030′ في هذا المجال.

لم قد يفضل المسافرون الباحثين عن تجربة سياحية فاخرة زيارة أمالا على الوجهات الأخرى؟

لن يكون أمالا أحد خيارات المسافرين الباحثين عن تجربة سياحية فاخرة لاسيما في السياحة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، وإنما سيصبح وسيظل خيارهم الأول والأبرز. بما يتميز به المشروع بموقعه ومناخه اللذين يجعلان منه المقصد الأمثل لقضاء العطلة.

وسيصبح أمالا” وجهة جديدة للسياح للمسافرين الباحثين عن تجرية سياحية فأخرة بجمعه بين تجارب الصحة والنقاهة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة، والفنون والثقافة. وسيشكل المشروع وجهة مميزة على مدار العام تستفيد من التراث الفريد للمنطقة ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام.

6. كيف يعتزم صندوق الاستثمارات العامة” استثماره في المشروع؟

سيتكفل صندوق الاستثمارات العامة” بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره ليصبح تجربة ضيافة فاخرة مخصصة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان” الطبيعية. ومن ثم سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص والمستثمرين للاستثمار فيما تبقى من المشروع وتشغيل مرافقه.

7. كيف سيؤثر المشروع على النظام البيئي الهش للشعاب المرجانية في البحر الأحمر؟

حرصنا بشدة خلال مراحل التخطيط الاستراتيجي للمشروع على تطويره وتشغيل مرافقه ومنتجعاته بما يضمن المحافظة على النظام البيئي الطبيعي للمنطقة.

وسيتم التركيز على إعطاء الأولوية للاستدامة في تنفيذ المشروع، وإيجاد حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، مثل الزراعة المسدامة، وتوليد الطاقة الشمسية، وغيرها من المزايا التي لن تهدد النظام البيئي للمنطقة.

8. حجم المشروع وعدد الوحدات

يتم تطوير مشروع أمالا في ثلاثة مواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية على الساحل الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية. وستتجاوز مساحة المشروع 3,800 كيلومتر مربع، ويهدف المشروع بحلول 2028 إلى إنشاء 2500 غرفة وجناح فندقي فاخرة، 700 فيلا وشقة سكنية، بالإضافة إلى 200 متجرا راقيا، ومجموعة من المعارض المتميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومنافذ التجزئة المصممة حسب الطلب، وجميعها مدعومة بمجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية المتميزة.