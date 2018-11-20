الان تتابع مشروع أمالا.. الفن والطبيعة وحياة الريفيرا في المملكة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في تبوك، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع و رئيس المجلس التأسيسي لمشروع “أمالا”، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ “أمالا”.

واطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية.

واشتمل العرض على المخطط العام لـ “أمالا” الذي اعتمد مؤخراً من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ويؤسس مشروع “أمالا” لوجهة سياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية متخصصة في النقاهة والصحة والعلاج. وترتكز على ثلاث تجارب أساسية:

الصحة والرياضة

يوفر “أمالا” أول مجمع متكامل فائق الفخامة مرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم؛ ومنتجعا صحيا متكاملا، ومرافق صحية متقدمة حديثة، وعلاجات مصممة للاستفادة من الأصول المحلية. وسيركز العرض الرياضي على تدريبات الأداء والرياضات التنافسية في مجالات الفروسية، وسباق الإبل، و الصقور، فضلا عن إنشاء أكديمية ونوادي للجولف، وتبني مفهوم المركبات الصديقة للبيئة، والمغامرات الشيقة.

الفن والثقافة

يضم المشروع مركزا للفنون تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب المملكة العربية السعودية. ويعتمد على 4 عناصر تصميمية رئيسية، هي:

الفن المعاصر، مجمع للفنانين وفق نمط حياة الريفيرا، لحظات فنية غامرة، وفن الأرض لتحسين المشهد الطبيعي.

البحر والشمس ونمط الحياة:

من المقرر أن يصبح “أمالا” واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث ستعيد تجربة الغوص لتصبح مركزا متميزا للحياة البحرية. وستكون وجهة رائعة لليخوت، وتساهم في تمديد موسم اليخوت من خلال توفير مناخ ملائم وتجهيزات فريدة على مدار العام.

موقع المشروع

يأتي مشروع مشروع “أمالا” في ثلاثة مواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي للسعودية. وستتجاوز مساحة المشروع 3,800 كيلومتر مربع، مع خيارات وصول متعددة ومطار مخصص.

العملاء المستهدفين وحجم السوق

ويستهدف المشروع بموقعه المميز على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة؛

والمقدر أعدادهم بـ 2.5 مليون، إذ يجمع بين تجارب النقاهة والصحة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة (التسوق، والطهي) والفنون والثقافة.

ويشكل المشروع وجهة مميزة على مدار العام تستفيد من التراث الفريد للمنطقة ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام.

كما يوفر “أمالا” مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة التي تواكب الأذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف. إذ يضم المشروع منشات فندقية ووحدات سكنية، مع إتاحة الفلل والشقق السكنية للشراء.

وكذلك سيتم تطوير برنامج مخصص للمطاعم والمقاهي ومتأجر البيع بالتجزئة لمنح الزوار تجربة لا مثيل لها. وسيوفر المشروع اجمالا نحو 2,500 غرفة وجناحا فندقيا، و700 فيلا سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 200 متجرا راقيا للتجزئة، ومجموعة من المعارض المميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومحلات البيع بالتجزئة التي تدعمها مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية الفريدة.