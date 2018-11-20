الان تتابع إلزام المنشآت في مكة المكرمة التقيد بالأسماء العربية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي:
أصدر أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميمًا لجميع البلديات الفرعية بإلزام أصحاب المباني السكنية والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات المسجلة بأسماء غير عربية، باعتماد كتابة الاسم باللغة العربية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية وبشكل واضح.
وأكد ضرورة التقيد بتوجيهات مقام الإمارة، وديوان الوزارة، الصادرة في هذا الشأن وسرعة إعداد حصر كامل لجميع المنشآت المسجلة بأسماء غير عربية وإعطاء أصحابها مهلة أسبوعين لتعديل الاسم، مشددًا على عدم إصدار أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل اسمًا عربيًا.
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